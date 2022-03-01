В Рязани 2 марта не будет воды на трёх улицах и в двух посёлках

В Рязани 2 марта отключат холодную воду на трёх улицах и в двух посёлках, сообщает сайт горадминистрации.

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С 10:30 до 11:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Белякова, д. с 1 по 34, д. 1а (школа №21), д. 2 (городская детская поликлиника №6), д. 26а (д/сад №31), д. 7 (больница №10), д. 7а (ДШИ №9);

ул. Забайкальская, д. с 1 по 24, д. 7 (д/сад №14).

С 09:30 до 17:00:

ул. Качевские Дворики, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6;

пос. Качево, д. с 1 по 55, д. с 10 по 56 – частный сектор;

пос. Мордасово, д. с 1 по 75, д. с 10 по 76 – частный сектор.

Причина отключения — проведение ремонтных работ на водопроводе.