В Рязани 18-летний водитель сбил 11-летнюю девочку

ДТП, в котором пострадала 11-летняя девочка, произошло в Рязани, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Во вторник, 13 мая, в 14:45 у дома № 13 на улице Предзаводской 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 из Рязанского района, сбил девочку, перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.

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