Вторник, 15 октября, 2024

В Рязани 15 октября ограничат движение транспорта на улице Свободы

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan

В Рязани с связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улице Свободы ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение будет ограничено по одной полосе на участке ул. Свободы по направлению движения к пл. Свободы от пересечения ул. Свободы с ул. Щедрина до пересечения ул. Свободы с ул. Подгорной. Изменится движение городского пассажирского транспорта: троллейбусы маршрутов №3 и №10 при движении из центра города между остановочными пунктами «Художественный музей» и «ул. Грибоедова» следуют по ул. Ленина, ул. Есенина, далее по маршрутам.

Ограничения будут действовать 15 октября до 17:00.

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