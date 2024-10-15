В Рязани 15 октября ограничат движение транспорта на улице Свободы

В Рязани с связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улице Свободы ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение будет ограничено по одной полосе на участке ул. Свободы по направлению движения к пл. Свободы от пересечения ул. Свободы с ул. Щедрина до пересечения ул. Свободы с ул. Подгорной. Изменится движение городского пассажирского транспорта: троллейбусы маршрутов №3 и №10 при движении из центра города между остановочными пунктами «Художественный музей» и «ул. Грибоедова» следуют по ул. Ленина, ул. Есенина, далее по маршрутам.

Ограничения будут действовать 15 октября до 17:00.