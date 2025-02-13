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Общество

В Рязани 13 февраля отключили горячую воду и отопление на нескольких улицах

Алексей Самохин

В четверг, 13 февраля, в Рязани на нескольких улицах отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщает страница МУП РМПТС «ВКонтакте».

Причина отключения — ремонтные работы на теплосетях. 

Опубликован список адресов домов, оставшихся без тепла.

В Рязани 13 февраля отключили горячую воду и отопление на нескольких улицах Причина отключения — ремонтные работы на теплосетях. 

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