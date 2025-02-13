В Рязани 13 февраля отключили горячую воду и отопление на нескольких улицах

В четверг, 13 февраля, в Рязани на нескольких улицах отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщает страница МУП РМПТС «ВКонтакте».
Причина отключения — ремонтные работы на теплосетях.
Опубликован список адресов домов, оставшихся без тепла.
В четверг, 13 февраля, в Рязани на нескольких улицах отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщает страница МУП РМПТС «ВКонтакте».
Причина отключения — ремонтные работы на теплосетях.
Опубликован список адресов домов, оставшихся без тепла.
© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Возрастное ограничение: 16+
Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.
Этот сайт использует файлы cookie, а также системы аналитики данных ЯндексМетрика и Liveinternet. Со своей стороны данный сайт никаким образом не хранит и не обрабатывает данную информацию