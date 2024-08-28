Среда, 28 августа, 2024

В Рязани 102-летний день рождения отметил участник Великой Отечественной войны Валентин Козлов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/admryazan

В Рязани 28 августа поздравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Валентина Константиновича Козлова. Ему исполнилось 102 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Валентина Константиновича призвали на фронт в августе 1941 года. Он служил матросом Балтийского флота, защищал Ленинград. В апреле 1942 года был тяжело ранен, попал в госпиталь. После лечения он вернулся в Рязанскую область, где работал механиком пароходов.

Рязанца наградили медалью за оборону Ленинграда и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». После войны в речном флоте он работал 40 лет.

Со 102-летием ветерана поздравили заместитель главы администрации Рязани Евгения Власова, ветераны морского флота, а также представители городских и общественных организаций. Они вручили ему цветы и подарки.

В Рязани 102-летний день рождения отметил участник Великой Отечественной войны Валентин Козлов
В Рязани 102-летний день рождения отметил участник Великой Отечественной войны Валентин Козлов
В Рязани 102-летний день рождения отметил участник Великой Отечественной войны Валентин Козлов

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