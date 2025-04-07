В Рязань приедет поезд, посвящённый 80-летию Победы

С 19 апреля по 3 июля 2025 года в России пройдёт акция «Единство в памяти. Сила в подвиге». В рамках акции тематический поезд с вагонами, посвящёнными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетит 67 регионов страны, включая Рязань.

Состав включает локомотив и 18 вагонов: четыре пассажирских, один багажный, платформу-сцену, четыре платформы с трофейной техникой и восемь экспозиционных вагонов. Гостям будут доступны выставки «Служение Отечеству – мой выбор», «80 лет Великой Победы», «Время героев выбрало нас», «Невыученные уроки истории», «Победа куется на земле», «Всегда на высоте», «Флот — помним! Чтим! Наследуем!», «Юнармия: путь защитника»

В Рязани поезд будет находиться 23 апреля. Он остановится вокзале «Рязань-2». Посетить экспозиции можно с 9:00 до 13:00. Жителей ждут осмотр трофейной техники, дискуссии о Защите Отечества и угощения полевой кухни.

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Возрастное ограничение 6+