В Рязань прибыла партия троллейбусов МАЗ с автономным ходом

Беларусь поставила в Рязань партию новых троллейбусов МАЗ с автономным ходом. Ключи от новых машин работникам городского троллейбусного депо №3 вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Об этом сообщили в пресс-службе МАЗ.
Отличительной особенностью новых троллейбусов является автономный ход до 20 километров, что позволить продлить маршруты до новых районов города, в которых нет контактной сети.
Новые троллейбусы оборудованы:
— системой климат-контроля,
— электронными маршрутоуказателями,
— современными автоматическими звуковыми информаторами для объявления остановочных пунктов,
— камерами видеофиксации и автоматическими счётчиками пассажиропотока.
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