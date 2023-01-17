Вторник, 17 января, 2023
Татьяна Проводина

В Рязань прибыла партия троллейбусов МАЗ с автономным ходом

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Фото с сайта МАЗ

Беларусь поставила в Рязань партию новых троллейбусов МАЗ с автономным ходом. Ключи от новых машин работникам городского троллейбусного депо №3 вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Об этом сообщили в пресс-службе МАЗ.

Отличительной особенностью новых троллейбусов является автономный ход до 20 километров, что позволить продлить маршруты до новых районов города, в которых нет контактной сети.

Новые троллейбусы оборудованы:

— системой климат-контроля,

— электронными маршрутоуказателями,

— современными автоматическими звуковыми информаторами для объявления остановочных пунктов,

— камерами видеофиксации и автоматическими счётчиками пассажиропотока.

В Рязань прибыла партия троллейбусов МАЗ с автономным ходом

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