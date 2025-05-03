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В Рязань прибудет ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России

Алексей Самохин

В мае в Рязань прибудет ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, сообщает телеграм-канал Рязанской епархии.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6 апреля 2025 года от Донского монастыря в Москве началось принесение ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, которое охватит 90 крупных городов России и Белоруссии, и завершится 9 октября.

Принесение будет сопровождаться различными торжественными событиями, такими как концерты, круглые столы, лектории, научные конференции, посвященные подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской.

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В Рязани святыня будет пребывать 26 — 27 мая. Встреча состоится в первый день в 7.30, проводы на следующий день в 19.00.

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