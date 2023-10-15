Воскресенье, 15 октября, 2023
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В РГУ стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов

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В Рязанском государственном университете имени Есенина стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов. Подробности сообщает официальная группа вуза ВКонтакте.

Первые мероприятия прошли в институте физико-математических и компьютерных наук, институте естественных наук. Абитуриентов и их родителей приветствовал исполняющий обязанности ректора РГУ Игорь Мурог.

Пришедшим рассказали об образовательных программах вуза, возможностях поступления, научных достижениях образовательного учреждения.

Гости посетили мастер-классы, для них провели экскурсии по РГУ.

В РГУ стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов
В РГУ стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов
В РГУ стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов
В РГУ стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов

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