В РГУ стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов

В Рязанском государственном университете имени Есенина стартовала серия дней открытых дверей институтов и факультетов. Подробности сообщает официальная группа вуза ВКонтакте.

Первые мероприятия прошли в институте физико-математических и компьютерных наук, институте естественных наук. Абитуриентов и их родителей приветствовал исполняющий обязанности ректора РГУ Игорь Мурог.

Пришедшим рассказали об образовательных программах вуза, возможностях поступления, научных достижениях образовательного учреждения.

Гости посетили мастер-классы, для них провели экскурсии по РГУ.