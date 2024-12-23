В РГУ стартовал Межрегиональный конкурс «Моя инициатива – региону»

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина проходит Межрегиональный конкурс молодёжных авторских проектов «Моя инициатива – региону», посвящённый Году семьи в Российской Федерации.

23 декабря состоялись открытие конкурса и открытая защита-презентация проектов. В конкурсе принимают участие более 100 преподавателей и студентов, разработавших более 60 проектных инициатив.

Конкурс проводится РГУ имени С.А. Есенина с 2006 года и является площадкой профессиональной коммуникации студентов, преподавателей, партнёров, выпускников высшего учебного заведения. Цель конкурса – выявление и поддержка молодёжных проектных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие Рязанской области.

Положение о конкурсе разрабатывалось университетом в сотрудничестве с дирекцией Всероссийского проекта «Моя страна – моя Россия».

Конкурс «Моя инициатива – региону» проводится по 10 направлениям. Наибольшее количество проектных инициатив представлены в номинациях: «Жизнь региона», «Жизнь университета», «Моя история», «Моя гостеприимная Россия».

В работе экспертного совета конкурса принимают участие более 20 экспертов, представляющих Общественную палату Рязанской области, Экспертный совет при Правительстве Рязанской области, компанию «Технониколь», Ассоциацию предпринимателей Рязанской области, Совет молодых учёных и специалистов Рязанской области и другие организации.

РГУ имени С.А. Есенина уделяет особое внимание сопровождению проектов, созданию условий для реализации каждого проекта в университете и регионе.

26 декабря состоится подведение итогов конкурса и награждение победителей и участников.

Самые эффективные проекты и практики победителей конкурса «Моя инициатива – региону» ежегодно презентуются на площадках Агентства стратегических инициатив, Петербургского международного экономического форума, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, получают грантовую поддержку.