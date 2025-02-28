В РГУ презентовали уникальный альбом династии Срезневских «Дорогой для меня цвет семейности»

В РГУ имени С.А. Есенина состоялась презентация уникального альбома династии Срезневских «Дорогой для меня цвет семейности». Альбом, подготовленный директором Музея академика И.И. Срезневского Ниной Колгушкиной, включает в себя комментированные репродукции фотографий, портретов и рисунков предков и потомков академика И.И. Срезневского, собранных из архивных фондов и частных коллекций.
Это издание впервые воссоздает генеалогическое древо рода Срезневских, демонстрируя атмосферу семейных отношений и научных связей ученого, а также давая представление об истории, культуре и духовных традициях России XVIII-XXI веков. Выпуск альбома стал возможен благодаря финансированию студента вуза Степана Шишко. Это и. о. ректора РГУ Дмитрий Боков назвал прекрасным примером партнерства.
Работа над книгой, по словам Нины Колгушкиной, велась три года. 35 лет Нина Васильевна посвятила изучению рода Срезневских.
Издание вышло небольшим тиражом. Частично оно будет передано в библиотеки. Кроме того, альбом получат в подарок потомки Срезневских, сотрудники и друзья вуза. В книге можно увидеть уникальные фотографии, рисунки и портреты. Иллюстрации сопровождаются комментариями. Снимки и генеалогическое древо, на котором размещены 143 члена семьи Срезневских, обнародованы впервые.