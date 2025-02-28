В РГУ презентовали уникальный альбом династии Срезневских «Дорогой для меня цвет семейности»

В РГУ имени С.А. Есенина состоялась презентация уникального альбома династии Срезневских «Дорогой для меня цвет семейности». Альбом, подготовленный директором Музея академика И.И. Срезневского Ниной Колгушкиной, включает в себя комментированные репродукции фотографий, портретов и рисунков предков и потомков академика И.И. Срезневского, собранных из архивных фондов и частных коллекций.

Это издание впервые воссоздает генеалогическое древо рода Срезневских, демонстрируя атмосферу семейных отношений и научных связей ученого, а также давая представление об истории, культуре и духовных традициях России XVIII-XXI веков. Выпуск альбома стал возможен благодаря финансированию студента вуза Степана Шишко. Это и. о. ректора РГУ Дмитрий Боков назвал прекрасным примером партнерства.

— Благодарю Степана за участие в этом проекте, Нину Васильевну за то, что она собрала эти материалы, всех, кто принимал участие в работе над этим уникальным альбомом, – сказал он.

Работа над книгой, по словам Нины Колгушкиной, велась три года. 35 лет Нина Васильевна посвятила изучению рода Срезневских.

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Издание вышло небольшим тиражом. Частично оно будет передано в библиотеки. Кроме того, альбом получат в подарок потомки Срезневских, сотрудники и друзья вуза. В книге можно увидеть уникальные фотографии, рисунки и портреты. Иллюстрации сопровождаются комментариями. Снимки и генеалогическое древо, на котором размещены 143 члена семьи Срезневских, обнародованы впервые.