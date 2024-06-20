В РГУ обсудили механизмы противодействия информационной войне

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялся круглый стол, посвященный специальной военной операции и противодействию информационным атакам. Мероприятие собрало представителей профессорско-преподавательского состава, участников Молодой гвардии, общественных деятелей, экспертов, духовенства, волонтёров.

Открывая встречу, и.о. ректора РГУ имени Есенина Лариса Николаевна Лазуткина подчеркнула актуальность темы патриотического воспитания молодежи в современных условиях. Она также рассказала об активной помощи, которую оказывает университет участникам СВО. Особо было отмечено создание студенческого волонтерского отряда «Донбасс», инициатива которого принадлежит студентам РГУ, побывавшим с волонтерской миссией в Мариуполе.

— Это яркий пример того, что информационная война не достигает своей цели: наша молодежь проявляет активную гражданскую позицию, стремится помогать и вносить свой вклад в общее дело, — отметила Лазуткина.

Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина в своем выступлении отметила важность консолидации общества перед лицом новых вызовов.

Также на круглом столе обратили внимание на роль духовно-нравственного воспитания. Протоиерей Арсений (Вилков) обратился к присутствующим с пастырским словом, дав благословение всем участникам встречи, а также тем, кто находится на поле боя, в том числе и на информационном. Свидетельствами с передовой поделился военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков, рассказав о реалиях современного информационного противостояния.

В ходе круглого стола участники выступили с докладами, посвященными различным аспектам информационной безопасности, роли образования и просвещения в формировании патриотического сознания. Каждый из выступающих внес свой вклад в обсуждение этой важной и актуальной темы.