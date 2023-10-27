В РГУ имени С.А. Есенина стартовал фестиваль «Наука 0+»

В пятницу, 27 октября, в Рязанском государственном университете им. Есенина стартовал фестиваль «Наука 0+». Он направлен на популяризацию науки в России.

Участие в фестивале принимают около 2 тысяч учащихся из 75 школ и ссузов Рязанской области.

В первый день фестиваля для участников работали 48 «станций», где они смогли наблюдать за всеми проявлениями науки. Площадки подготовили научные лаборатории и кафедры РГУ, а также партнеры вуза.

В программе представлены творческие мастерские, научные шоу и лекции, мультимедийные инсталляции, интерактивные выставки, мастер-классы, экспозиции и экскурсии, игры и тематические викторины.



28 октября, в субботу, состоится второй день фестиваля, сообщает пресс-служба РГУ имени С.А. Есенина.