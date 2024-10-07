В РГРЭС назвали причину отключения света в Дашково-Песочне

МУП РГРЭС объяснило, почему вечером 7 октября рязанский микрорайон Дашково-Песочня оказался обесточен. Сообщение опубликовано в группе предприятия ВКонтакте.
В посте говорится, что в 17.20 было отключено электричество у части потребителей микрорайона из-за технологического нарушения. Без света остались улицы Большая, Советской Армии, Шереметьевская, Новосёлов, Тимакова и Касимовское шоссе, Васильевская, Кальная, Окская, Песочненская, Быстрецкая.
За доставленные неудобства предприятие извинилось перед рязанцами.