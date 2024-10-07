Понедельник, 7 октября, 2024

В РГРЭС назвали причину отключения света в Дашково-Песочне

Автор: Kate

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Изображение от kjpargeter на Freepik

МУП РГРЭС объяснило, почему вечером 7 октября рязанский микрорайон Дашково-Песочня оказался обесточен. Сообщение опубликовано в группе предприятия ВКонтакте.

В посте говорится, что в 17.20 было отключено электричество у части потребителей микрорайона из-за технологического нарушения. Без света остались улицы Большая, Советской Армии, Шереметьевская, Новосёлов, Тимакова и Касимовское шоссе, Васильевская, Кальная, Окская, Песочненская, Быстрецкая.

— Организованы аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстанавливается поэтапно, полностью все потребители будут запитаны до 22:00, — отметили представители организации.

За доставленные неудобства предприятие извинилось перед рязанцами.

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