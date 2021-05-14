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Пятница, 14 мая, 2021
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В РФ могут изменить процедуру медобследования для разрешения на оружие

Елена Лобанова
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Вопрос совершенствования системы психиатрического обследования при выдаче справок будущим владельцам оружия обсудят депутаты Госдумы. Об этом «Известиям» сообщил зампредседателя комитета по охране здоровья Николай Говорин.

По его словам, на следующей неделе (с 17 по 23 мая) парламентарии выработают коллегиальные предложения и направят их в Минздрав. Психологический контроль за теми людьми, которые претендуют на получение оружия, не должен быть формальным, он требует качественного изменения, считает законодатель.

— Психиатры должны проводить подробное психобиографическое и клиническое исследование тех, кто будет допущен к оружию. Им необходимо выяснять, где человек родился, какие имеет психологические особенности, запрашивать характеристику из школы. Помимо этого, сделать пациенту электроэнцефалограмму, чтобы посмотреть, нет ли у него скрытой эпилепсии, которая проявляется в дисфории, то есть в возникновении приступов злости и тоски, — отметил парламентарий.

По его мнению, стационар в данном случае не потребуется, процедуру можно провести за один прием.

Обязательное психологическое тестирование при получении медицинской справки для будущих владельцев оружия в России предложил ввести глава Росгвардии Виктор Золотов. Об этом он заявил на совещании у Владимира Путина с правительством 13 мая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Нервные и система: как усилить психологический контроль за владельцами оружия.

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