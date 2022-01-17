В результате ДТП на улице Прижелезнодорожной погиб человек

В результате ДТП на улице Прижелезнодорожной Рязани погиб 58-летнйи мужчина. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

15 января, в 11:00, рядом с домом № 52А 70-летний житель Рязанского района не справился с управлением ВАЗ-2108, столкнувшись с автомобилем «Ауди А6» под управлением 32-летнего рязанца.

В сообщении Госавтоинспекции отмечается, что пожилой водитель не выбрал безопасную скорость.

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Пассажир автомобиля ВАЗ скончался больнице, водителя госпитализировали.

Обстоятельства происшествия уточняются.