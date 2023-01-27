В Ресурсном центре «ДОМ ТОС» выступил театр «Сударыня»

25 января в Ресурсном центре «ДОМ ТОС» театр народного костюма «Сударыня» представил программу «Деревенские посиделки».

Худрук театра Людмила Мотовилова рассказала о появлении таких посиделок в зимнее, свободное от полевых работ время, и о видах рукоделия для украшения одежды.

Гости увидели 3 коллекции одежды – «Дедкины бабки», «Завалинка», «Я деревенская». Всего в активе театра 18 коллекций и этот список постоянно пополняется. Женщины придумывают и шьют костюмы сами под чутким руководством художественного руководителя, сами придумывают творческие номера. Зрители не только Рязанской, но и соседних областей с удовольствием встречают ярких, энергичных, увлечённых любимым делом рукодельниц, прославляющих женственность и русские традиции.

Желающие проявить свой талант и поучаствовать в работе театра «Сударыня» могут присоединиться к репетициям по пятницам с 10 до 12 часов в Ресурсном центре «ДОМ ТОС» по адресу: ул. Каширина, д. 1.