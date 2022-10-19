В реставрируемом здании в центре Рязани воссоздали сводчатые потолки Монье

В Рязани буквально с нуля воссоздали сводчатые потолки Монье в реставрируемом здании на улице Сенной. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Глава региона 19 октября осмотрел здание. Строению больше двух столетий, в XIX веке здесь был жилой дом, торговые лавки. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения, принадлежащий ООО «ПрофГрупп».

— Одно из условий владения — восстановление здания и его первоначального облика. Еще недавно строение было практически разрушено, — написал губернатор.

Реставрацию дома начали в 2021 году. Рабочие укрепили фундамент, сделали фасад, крышу, заменили окна, двери. Нужна внутренняя отделка.

По словам губернатора, непосредственно в здании работают мастера, воссоздающие всю лепнину в первозданном виде.

Прилегающая территория благоустроена — сделано современное уличное освещение, провода убрали под землю.

— Вместе с администрацией города Рязани формируем реестр памятников архитектуры и будем работать над привлечением инвесторов для их восстановления, — написал Павел Малков ВКонтакте.

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