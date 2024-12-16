В «расплющенном» автомобиле на трассе М5 в Шиловском районе находились три человека, один из них погиб

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности ДТП на трассе М5 в Шиловском районе, в котором столкнулись большегруз и легковушка. Напомним, от удара легковой автомобиль фактически «расплющило».

В полиции рассказали: авария произошла 14 декабря примерно в 20 часов на 268-м километре федеральной трассы. 32-летний рязанец за рулём ВАЗ-21102 въехал в стоящий грузовик «Ваф» с полуприцепом. За рулём большегруза находился 61-летний житель Чучковского райна.

Как итог – 32-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых скончался. Водителя и его 29-летнего пассажира госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.