Понедельник, 16 декабря, 2024
На главнуюНовости Рязани и областиПроисшествия Рязани

В «расплющенном» автомобиле на трассе М5 в Шиловском районе находились три человека, один из них погиб

Дата публикации

Валерия Мединская

Госавтоинспекция Рязанской области обнародовала подробности ДТП на трассе М5 в Шиловском районе, в котором столкнулись большегруз и легковушка. Напомним, от удара легковой автомобиль фактически «расплющило».

В полиции рассказали: авария произошла 14 декабря примерно в 20 часов на 268-м километре федеральной трассы. 32-летний рязанец за рулём ВАЗ-21102 въехал в стоящий грузовик «Ваф» с полуприцепом. За рулём большегруза находился 61-летний житель Чучковского райна.

Как итог – 32-летний пассажир легковушки получил травмы, от которых скончался. Водителя и его 29-летнего пассажира госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В «расплющенном» автомобиле на трассе М5 в Шиловском районе находились три человека, один из них погиб
Новости рубрики
Происшествия Рязани

На улице Новосёлов в Рязани на пешеходном переходе сбили женщину

Женщину доставили в ОКБ.
Происшествия Рязани

В Михайловском районе во время пожара пострадал 78-летний мужчина

Огонь охватил площадь в 72 квадратных метра.
Происшествия Рязани

Экс-губернатора Любимова подозревают во взятках на 250 млн рублей

Из крупных активов, которые числятся за обвиняемым, значится только квартира площадью 200 квадратных метров, расположенная на Кутузовском проспекте в Москве.