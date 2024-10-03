Четверг, 3 октября, 2024

В расписание рязанских электричек внесут изменения из-за ремонта путей

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от jplenio1 на Freepik

В связи с проведением ремонтных работ на двух участках Московской железной дороги, расположенных в Московской области, с 5 по 6 октября изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления.

Работы будут проводиться на перегоне Голутвин — Щурово с 5:40 до 9:40. На станции Подлипки технологические «окна» запланированы с 6:10 до 9:10.

В связи с этим будут внесены изменения в расписание некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин и Москва. Изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. 

МЖД призывает пассажиров с пониманием отнестись к ситуации.

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