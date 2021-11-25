В рамках «правительственного часа» в областной Думе рассмотрели вопросы экологии

В областной Думе во вторник, 23 ноября, состоялся «правительственный час» в рамках которого обсуждались два вопроса: «Развитие системы государственного мониторинга водных объектов в рамках реализации подпрограммы «Сохранение и восстановление водных объектов» государственной программы Рязанской области «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки» и «О ходе реализации национального проекта «Экология» на территории Рязанской области». Перед депутатами выступил региональный министр природопользования Александр Новиков. По данным темам глава ведомства представил доклады. Так, по словам министра, в рамках реализации нацпроекта «Экология» проводится ликвидация несанкционированной свалки отходов и рекультивация нарушенных земель в районе Хамбушево города Рязани.

– Запланированный на 2021 год объем работ выполнен и принят комиссионно. Окончательный период восстановления нарушенных земель завершится к 2024 году – по истечению полного цикла биологического этапа рекультивации, – сообщил он.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в регионе ведется работа по ликвидации засорения русла реки Солотча, их завершение запланировано на 2022 год. Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия проводятся в соответствии с региональным проектом «Сохранение лесов в Рязанской области».

В ходе «правительственного часа» основное внимание парламентарии сосредоточили на вопросах. В частности, член комитета областной Думы по экологии и природопользованию Григорий Парсентьев спросил о том, какие мероприятия будут проводиться в 2022 году в рамках реализации областных и федеральных программ для улучшения экологической ситуации в регионе.

В числе основных министр обозначил расчистку водных объектов, закупку лесопатрульной и лесохозяйственной техники, а также работы по ликвидации свалок.

Член комитета областной Думы по экологии и природопользованию Андрей Глазунов и член комитета по экономическим вопросам Владимир Рожков подняли тему реабилитации водных объектов.

Глава ведомства пояснил, что в 2020 году в рамках государственного контракта был проведен мониторинг участка реки Оки в районе села Константиново Рыбновского района, участка реки Мокши в районе Кадома и реки Трубеж в районе Рязанского Кремля.

– Проведенные исследования показали отсутствие масштабных оползневых процессов и стойкого негативного влияния рек на берега в районе села Константиново и Рязанского Кремля и подтвердили такое влияние реки Мокша на берега в районе Кадома. Это подтверждает позицию министерства о необходимости завершения мероприятия по берегоукреплению реки Мокша, – сказал министр.

Информацию, представленную на «правительственном часе», депутаты приняли к сведению. Профильный комитет по итогам мероприятия подготовит постановление, которое будет рассмотрено на заседании Думы.