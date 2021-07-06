В районах Рязанской области планируют построить 9 многоквартирных домов

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В муниципалитетах Рязанской области планируют построить еще девять многоквартирных домов. Благодаря этому получится расселить 14,5 квадратов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

О таком решении заявил Николай Любимов на встрече с первым заместителем Генпрокурора РФ Александром Буксманом.

За пять месяцев 2021 года рост объемов введенного жилья составил 40,8%. В эксплуатацию ввели свыше 300 000 квадратов.

В настоящее время в регионе реализуют 2 и 3 этапы программы, направленной на сокращение аварийного жилья. В их рамках предстоит расселить более 14 500 квадратных метров. Для этого в районах области планируют построить 9 многоквартирных домов.

Восстановление нарушенных прав дольщиков ведется с привлечением средств регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.