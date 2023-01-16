15 января в Путятинском районе загорелась частная пилорама. Подробности происшествия сообщает издательство «Пресса».
Всё произошло в селе Отрада. Сообщение о происшествии поступило в 09.23. На пожар выезжали две машины и шесть добровольцев из дружины Береговского поселения. Итог – сгорела облицовочная часть здания на 36 квадратных метрах. Полностью потушить огонь удалось к 12.35.
Сообщается, что люди на происшествии не пострадали. Причины случившегося выясняи специалисты.
Фото издательства «Пресса»
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