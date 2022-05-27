В Путятинском районе умер последний участник ВОВ Михаил Матросов

Последний в Путятинском районе Рязанской области ветеран Великой Отечественной войны Михаил Матросов умер на 99-м году жизни. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Почётный гражданин района ушёл из жизни 25 мая.

Михаил Григорьевич родился 13 ноября 1923 года в селе Кулебяки Шиловского района. В армии его призвали после 2 курсов техникума в декабре 1941 года. Матросов окончил в городе Алатырь школу командиров взводов, воевал под Воронежем. Там получил осколочное ранение, после которого лишился ноги.

Боевой путь Михаила Матросова отмечен орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу». Весной 1943 Михаила Григорьевича комиссовали.

Уже в мирной время он возглавил Песочинский сельскохозяйственный техникум, директором которого работал до 1980 года.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.