В Путятинском районе произошло смертельное ДТП

В Путятинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП, сообщает сайт ИД «Пресса».

Вечером 23 декабря, в 20:05, на 307 километре федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись два автомобиля: «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 65-летний житель Путятинского района, и Renault Megane, которым управлял 60-летний водитель из Тамбовской области.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2107» погиб на месте. Его 35-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали в Шиловский межрайонный медицинский центр.

Подробности аварии выясняются.