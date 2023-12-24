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В Путятинском районе произошло смертельное ДТП

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Фото: ИД «Пресса»
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В Путятинском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП, сообщает сайт ИД «Пресса».

Вечером 23 декабря, в 20:05, на 307 километре федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись два автомобиля: «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 65-летний житель Путятинского района, и Renault Megane, которым управлял 60-летний водитель из Тамбовской области.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2107» погиб на месте. Его 35-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали в Шиловский межрайонный медицинский центр.

Подробности аварии выясняются.

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