В Путятинском районе отремонтировали мост через реку Тырница

В Путятинском районе завершился ремонт железобетонного моста через реку Тырница. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта автомобильных дорог.

Ремонт начался весной этого года. Работники подрядной организации выполнили фрезерование изношенного покрытия, разобрали мостовое полотно, отремонтировали опоры и балки пролетного строения, устроили очистные сооружения, гидроизоляцию и несколько слоев нового дорожного покрытия. На мосту также установили барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку.

Отмечается, что мост имеет большое значение для района. Дорога, на которой он находится, является единственным асфальтированным подъездом к нескольким населенным пунктам.

Ремонт мост состоялся благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».