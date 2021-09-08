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Среда, 8 сентября, 2021
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В Псковской области пенсионерка жестоко убита сыном и его другом

Кристина Белова
В Псковской области пенсионерка жестоко убита сыном и его другом

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В Псковской области следственный комитет раскрыл подробности убийства 82-летней местной жительницы, сообщает «МК в Пскове». 

Выяснилось, что убийство произошло во время распития горячительных напитков. Сын погибшей и его друг жестоко издевались над пожилой женщиной. Как показало расследование, они нанесли не менее 42 ударов в разные части тела.

В ходе развития дела причастный к смерти пенсионерки сын был признан невменяемым. По предварительным данным, его ждёт принудительное лечение. Его соучастник предстанет перед судом на общих основаниях.

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