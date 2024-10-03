В пропаже подростка из Магнитогорска заподозрили украинские спецслужбы

В пропаже 17-летнего Марка Бауэра из Магнитогорска заподозрили украинские спецслужбы, сообщил URA.RU глава местной ветки «Русской общины» Андрей Мусин.

«Это была одна из основных версий», — сказал собеседник издания.

Других подробностей он не привел.

Ребенок пропал 2 октября после того, как ушел из дома №114 на проспекте Карла Маркса в 7:40. В полиции уточнили, что делают все возможное, чтобы найти мальчика.

По одной из версий, в последний раз местоположение подростка отследили в поселке Терема Сосновского района. После этого, предположительно, из его телефона вытащили сим-карту.

В день пропажи мальчик был черно-коричневой куртке, шапке горчичного цвета, черных штанах и ботинках, при нем был рюкзак такого же цвета.