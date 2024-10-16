Среда, 16 октября, 2024

В Пронском районе трое человек пострадали в ДТП

Автор: Кристина Аманн

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Фото: 62.мвд.рф/

В Пронском районе на 62 километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин автомобиль «Дэу Джентра» съехал в кювет. Об аварии сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП случилось 15 октября, примерно в 10:50. За рулем находился 27-летний рязанец. По предварительной информации, он не справился с управлением.

В результате водитель и два пассажира — 28-летняя жительница Самары и 58-летняя жительница Челябинской области — получили различные травмы. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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