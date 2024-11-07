Четверг, 7 ноября, 2024
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В Пронском районе многодетная семья потеряла дом в пожаре

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Кристина Аманн
Фото: ryazpressa.ru/

7 ноября в доме многодетной семьи из Пронска случился пожар. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар начался около 17:00 на улице Нижне-Архангельская. Загорелась квартира в жилом доме на два хозяина: в одной части никто не жил, а в другой жила многодетная семья. Они успели спастись.

На пожар выехали три машины. Несмотря на усилия огнеборцев, спасти дом не удалось.

Глава администрации Пронска Виктор Радько предложил семье заселиться в однокомнатную квартиру маневренного жилого фонда. Глава администрации Пронского района Ольга Финякина обещала помочь с продуктами, детским питанием и некоторыми вещами.

В соцсетях объявили сбор вещей, мебели, продуктов, денежных средств для пострадавшей семьи.

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