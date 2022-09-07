Среда, 7 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Пронске КамАЗ завалился на бок, водителю помогли выбраться из кабины спасатели

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Источник: Издательство "Пресса"

В Пронске возле рынка упал на бок КамАЗ, гружёный щебнем. Инцидент произошёл 6 сентября в 18:30, – пишет издательство «Пресса».

22-летнему водителю помогли выбраться из сплющенной кабины пронские спасатели. Парень получил лёгкие царапины, госпитализация ему не потребовалась.

Другой водитель сообщил, что парень работает на этом большегрузе первый день.

В Пронске КамАЗ завалился на бок, водителю помогли выбраться из кабины спасатели
В Пронске КамАЗ завалился на бок, водителю помогли выбраться из кабины спасатели
В Пронске КамАЗ завалился на бок, водителю помогли выбраться из кабины спасатели

По словам главы Пронской администрации Виктора Радько, торговые ряды рыночной площади спасли от разрушения тополя, остановив падающий КамАЗ.

На обочину высыпалось 20 тонн щебня.

Официальных комментариев дорожного происшествия пока нет.

В Пронске КамАЗ завалился на бок, водителю помогли выбраться из кабины спасатели
В Пронске КамАЗ завалился на бок, водителю помогли выбраться из кабины спасатели
В Пронске КамАЗ завалился на бок, водителю помогли выбраться из кабины спасатели
В Пронске КамАЗ завалился на бок, водителю помогли выбраться из кабины спасатели
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