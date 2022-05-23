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Понедельник, 23 мая, 2022

В Приокском задержали пьяного рязанца, скрывшегося с места ДТП

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Александр Ильин
Александр Ильин

В Приокском задержали пьяного рязанца, скрывшегося с места ДТП

В Приокском полицейские задержали 37-летнего пьяного рязанца, который устроил аварию и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как рассказали очевидцы, мужчина управлял Škoda Octavia и совершил ДТП с Volkswagen Polo во дворе улицы Октябрьская. Затем он оставил свой автомобиль и скрылся.

Полицейские задержали рязанца и вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения),

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