Татьяна Проводина

В Приокском на припаркованные машины упало дерево

Фото из группы ПУВР ВКонтакте

В Приокском на припаркованные машины упало дерево.

Инцидент произошёл на улице Октябрьская возле дома 65. Об этом говорится в группе ПУВР ВКонтакте.

Очевидец опубликовал фото последствий. На повреждённых автомобилях лежат дерево, опора ЛЭП и провода.

МЧС не прогнозировало ураганного ветра в Рязанском регионе на 31 июля. В комментариях рязанцы удивляются падению не только дерева, но и столба.

В Приокском на припаркованные машины упало дерево
В Приокском на припаркованные машины упало дерево
В Приокском на припаркованные машины упало дерево
В Приокском на припаркованные машины упало дерево

Городские службы во главе с ГОЧС уже устранили последствия. Об этом сообщила мэрия Рязани в комментарии к посту об инциденте в группе Подслушано в Рязани.

В Приокском на припаркованные машины упало дерево
В Приокском на припаркованные машины упало дерево
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