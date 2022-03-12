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Суббота, 12 марта, 2022

В Приморском районе Петербурга 72-летний пенсионер провалился в яму с кипятком

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В Приморском районе Петербурга 72-летний пенсионер провалился в яму с кипятком

Александр Ильин
Фото: vk.com/primor

Днём 12 марта в Приморском районе Санкт-Петербурга 72-летний пенсионер провалился в яму с кипятком рядом с домом № 18 по Комендантскому проспекту, сообщает 78.ru.

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Видео инцидента публикует «Мэш на Мойке». На кадрах видно, что мужчина приблизился к зоне разлива, оступился и упал в яму с горячей водой. 

По данным издания, пенсионер был пьян. Пострадавший, узнав про коммунальную аварию, решил посмотреть, что случилось. 

Пенсионера госпитализировали с ожогами, его жизнь в безопасности. Из-за аварии без тепла остались 11 многоквартирных домов.

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