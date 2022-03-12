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Суббота, 12 марта, 2022

В Приморье погибли два ребёнка при взрыве старого снаряда

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В Приморье погибли два ребёнка при взрыве старого снаряда

Александр Ильин

11 марта в селе Владимировка Приморского края при неосторожном обращении с оружием погибла два малолетних ребёнка, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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По данным ИА REGNUM, речь идёт о старом боеприпасе, который мальчики нашли возле дома. Он самопроизвольно сработал.

Один из мальков скончался на месте, второго доставили в больницу в тяжёлом состоянии. На следующий день ребёнок скончался, сообщила ТАСС инспектор контрольно-следственного отдела СК РФ по региону Лаура Скоробогатова. 

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбуждено уголовное дело. 

«Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — говорится в сообщении следкома.

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