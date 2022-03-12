В Приморье погибли два ребёнка при взрыве старого снаряда

11 марта в селе Владимировка Приморского края при неосторожном обращении с оружием погибла два малолетних ребёнка, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

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По данным ИА REGNUM, речь идёт о старом боеприпасе, который мальчики нашли возле дома. Он самопроизвольно сработал.

Один из мальков скончался на месте, второго доставили в больницу в тяжёлом состоянии. На следующий день ребёнок скончался, сообщила ТАСС инспектор контрольно-следственного отдела СК РФ по региону Лаура Скоробогатова.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), возбуждено уголовное дело.