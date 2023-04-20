В Приморье подростки избили и заплевали женщину ради хайпа в соцсетях

Толпа подростков напала и избила жительницу Приморского края ради хайпа в соцсетях, сообщил портал Readovka67.

На кадрах видно, что злоумышленники сначала оскорбляли и плевались в сторону потерпевшей. В ответ на замечание женщину пнули в спину. Ребята засняли на телефон и выложили в соцсети.

По словам очевидцев, мама одного из зачинщиков нигде не работает и употребляет наркотики.

«Ее очень жаль, а мальчик не первый раз такое выкидывает. Конфликты были и до этого», – пишут местные жители.

Стражи порядка уже нашли ребят и провели с ними профилактические беседы. Их родителей могут привлечь к административной ответственности.