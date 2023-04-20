spot_img
Четверг, 20 апреля, 2023
powder

В Приморье подростки избили и заплевали женщину ради хайпа в соцсетях

На главнуюНовости мира

Толпа подростков напала и избила жительницу Приморского края ради хайпа в соцсетях, сообщил портал Readovka67.

На кадрах видно, что злоумышленники сначала оскорбляли и плевались в сторону потерпевшей. В ответ на замечание женщину пнули в спину. Ребята засняли на телефон и выложили в соцсети.

По словам очевидцев, мама одного из зачинщиков нигде не работает и употребляет наркотики.

«Ее очень жаль, а мальчик не первый раз такое выкидывает. Конфликты были и до этого», – пишут местные жители.

Стражи порядка уже нашли ребят и провели с ними профилактические беседы. Их родителей могут привлечь к административной ответственности.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации