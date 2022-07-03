В Приморье нашли пропавшую 5-летнюю девочку, которую мог увести судимый за изнасилование

В Приморье нашли пропавшую 5-летнюю девочку, к исчезновению которой может быть причастен 48-летний мужчина, судимый за изнасилование, сообщает Telegram-канал «112».
По факту исчезновения ребёнка следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
К пропаже девочке может быть причастен 48-летний знакомый семьи, который приходил играть с детьми. Мать ребёнка, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, утверждает, что не знала про судимости мужчины.
Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.