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Воскресенье, 3 июля, 2022

В Приморье нашли пропавшую 5-летнюю девочку, которую мог увести судимый за изнасилование

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Александр Ильин

В Приморье нашли пропавшую 5-летнюю девочку, которую мог увести судимый за изнасилование

В Приморье нашли пропавшую 5-летнюю девочку, к исчезновению которой может быть причастен 48-летний мужчина, судимый за изнасилование, сообщает Telegram-канал «112».

«Девочка найдена, её жизни ничего не угрожает. Обстоятельства пропажи выясняются», — говорится в сообщении.

По факту исчезновения ребёнка следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

К пропаже девочке может быть причастен 48-летний знакомый семьи, который приходил играть с детьми. Мать ребёнка, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, утверждает, что не знала про судимости мужчины.

Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.

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