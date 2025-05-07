В предпраздничные дни в Рязанской области увеличилось количество мошеннических действий

В предпраздничные дни увеличилось количество мошеннических провокаций в информационном поле. Об этом сообщает «Опергруппа Рязанской области» в телеграм-канале.
В соцсетях пресечены попытки распространения фейковых сообщений о разнообразных срочных сборах на предметы первой необходимости для бойцов с подложными адресами.
В популярных мессенджерах злоумышленники создают фейковые рассылки о проведении различных акций, направленных на нанесение вреда здоровью (массовые отравления под видом раздачи питьевой воды и др.) Цель этих вбросов, как правило, извлечение финансовой выгоды и оказание психологического воздействия.
Просим не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.
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