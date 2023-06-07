Среда, 7 июня, 2023
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В праздничные дни в Рязанском музее-заповеднике будут работать 10 выставок и экспозиций

Татьяна Проводина
Фото с сайта Рязанского музея-заповедника

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник представил график работы на праздничные дни. Для рязанцев и гостей города будут работать 10 экспозиций и выставок.

10, 11, 12 июня музей можно посетить с 10 до 18 часов (касса до 17:15).

Во Дворце Олега будет открыта экспозиция «От Руси к России» (археология, история XI — н. XX в.) Возрастное ограничение 0+.

Там же будут работать выставки:

«Понёвы, кички и рога…» (посвящена богатейшему разнообразию народного костюма Рязанской губернии) Возрастное ограничение 0+;

«Это самый лучший город на Земле…» (К 100-летию со дня рождения Надежды Чумаковой) Возрастное ограничение 6+.

В Гостинице Черни будут открыты:

Экспозиция «Российское воинство» (история русской армии) Возрастное ограничение 0+;

Выставка одного экспоната «Шагнувши в бессмертие» Возрастное ограничение 6+.

В Консисторском корпусе для гостей будет открыта выставка «До нашей эры» Возрастное ограничение 0+.

Музейный центр им. А.И. Солженицына приглашает посмотреть основную экспозицию, а также выставки:

«Как студент Степан Крашенинников Камчатку открыл» Возрастное ограничение 6+;

«Наталья Климова: «цветок среди максималистов» Возрастное ограничение 12+;

«Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор» Возрастное ограничение 6+.

Посетить все экспозиции и выставки можно по Пушкинской карте.

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