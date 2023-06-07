В праздничные дни в Рязанском музее-заповеднике будут работать 10 выставок и экспозиций

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник представил график работы на праздничные дни. Для рязанцев и гостей города будут работать 10 экспозиций и выставок.
10, 11, 12 июня музей можно посетить с 10 до 18 часов (касса до 17:15).
Во Дворце Олега будет открыта экспозиция «От Руси к России» (археология, история XI — н. XX в.) Возрастное ограничение 0+.
Там же будут работать выставки:
«Понёвы, кички и рога…» (посвящена богатейшему разнообразию народного костюма Рязанской губернии) Возрастное ограничение 0+;
«Это самый лучший город на Земле…» (К 100-летию со дня рождения Надежды Чумаковой) Возрастное ограничение 6+.
В Гостинице Черни будут открыты:
Экспозиция «Российское воинство» (история русской армии) Возрастное ограничение 0+;
Выставка одного экспоната «Шагнувши в бессмертие» Возрастное ограничение 6+.
В Консисторском корпусе для гостей будет открыта выставка «До нашей эры» Возрастное ограничение 0+.
Музейный центр им. А.И. Солженицына приглашает посмотреть основную экспозицию, а также выставки:
«Как студент Степан Крашенинников Камчатку открыл» Возрастное ограничение 6+;
«Наталья Климова: «цветок среди максималистов» Возрастное ограничение 12+;
«Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор» Возрастное ограничение 6+.
Посетить все экспозиции и выставки можно по Пушкинской карте.