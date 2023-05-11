Четверг, 11 мая, 2023

В праздничные дни на дорогах Рязанской области остановили 40 нетрезвых водителей

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

За минувшие выходные и праздничные дни дорожные инспекторы Рязанской области выявили 22 413 нарушений ПДД, в том числе 40 фактов управления ТС в состоянии опьянения. О результатах сообщает региональная Госавтоинспекция.

Семеро водителей отказались от медицинского освидетельствования, на них составлены административные протоколы. 7 человек сели за руль в нетрезвом состоянии повторно.

Также во время рейдов выявлено 717 нарушений тонировки, 44 нарушения ПДД пешеходами, 4 нарушения – водителями автобусов. Инспекторы ДПС остановили также 29 водителей без права управления ТС. 14 нарушений были связаны с перевозкой детей.

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