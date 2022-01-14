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Пятница, 14 января, 2022
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В Правительстве Рязанской области изменят полномочия двух министерств

Александр Ильин

В Рязанской области переименуют два министерства и изменят их полномочия. Соответствующий проект постановления опубликован 14 января на сайте регионального правительства. 

Так, министерство промышленности и экономического развития планируется переименовать в министерство экономического развития, министерство культуры и туризма — в министерство культуры.

При этом полномочия Минкульта в сфере туризма передадут Минэкономразвития.

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Отмечается, что документ разработан для «оптимизации структуры центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и распределения функционала между ними».

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