В Правительстве РФ поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев, который ранее внесли в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам и используются в личных целях. При этом уточняется, что закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на служебные авто.

Тем не менее, техосмотр всё равно будет нужен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Ранее профильный комитет Госдумы по транспорту уже рекомендовал принять законопроект в первом чтении.