В посёлке Лесном примут обращения, адресованные председателю СК РФ Бастрыкину

В посёлке Лесном Шиловского района 29 октября с 10:00 до 12:00 состоится личный приём граждан. Об этом сообщает региональный СК.

Работа Приёмной Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина будет организована в здании Дома детского творчества по адресу улица Школьная, д. 9.

В приёме примет участие руководитель СК Рязанской области, прокурор региона, уполномоченные по правам человека, ребёнка и предпринимателей и другие должностные лица.

Ранее сообщалось, что в Лесном простились с рабочими, погибшими во время взрыва в цехе по производству пороха.