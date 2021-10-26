0.1 C
Рязань
Вторник, 26 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В посёлке Лесном примут обращения, адресованные председателю СК РФ Бастрыкину

Александр Ильин
Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В посёлке Лесном Шиловского района 29 октября с 10:00 до 12:00 состоится личный приём граждан. Об этом сообщает региональный СК. 

Работа Приёмной Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина будет организована в здании Дома детского творчества по адресу улица Школьная, д. 9. 

В приёме примет участие руководитель СК Рязанской области, прокурор региона, уполномоченные по правам человека, ребёнка и предпринимателей и другие должностные лица. 

Ранее сообщалось, что в Лесном простились с рабочими, погибшими во время взрыва в цехе по производству пороха.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,770ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать