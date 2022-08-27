В последние дни лета в Рязани сохранится жаркая погода — температура продолжит подниматься выше 30 градусов. Об этом сообщает сайт городской администрации.

По прогнозам синоптиков, с 27 по 29 августа днём температура воздуха вновь поднимется от 30 до 34 градусов выше нуля. Метеорологи обещают переменную облачность, без осадков.

Администрация Рязани просит жителей быть осторожными в жаркую погоду и напоминает, что в такие дни врачи рекомендуют пить больше воды, отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, сладких газированных напитков. Также не стоит забывать про головной убор и солнцезащитные средства.