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Понедельник, 28 июня, 2021
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В поселке Остров молодой рязанец угрожал зарубить 24-летнюю девушку топором

Елена Лобанова
В поселке Остров молодой рязанец угрожал зарубить 24-летнюю девушку топором
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В рязанском поселке Остров 23-летний парень угрожал убить молодую девушку. Конфликт удалось урегулировать полицейским. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В органы обратилась 24-летняя пострадавшая. Она рассказала, что на улице поселка Остров в Рязани пьяный парень угрожает зарубить ее топором. 

Выяснилось, что 23-летний местный житель в тот день выпивал у себя дома. В какой-то момент он услышал голоса, доносящиеся с улицы. 

— Подозреваемый взял кухонный топорик и вышел наружу, чтобы «устранить беспорядок». Молодой человек начал ругаться с компанией молодых людей, а на одну из девушек замахнулся острым предметом. Полицию вызвали очевидцы, — говорится в сообщении.  

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.

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