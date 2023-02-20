В поселке Ермишь Рязанской области прошел традиционный Открытый турнир по лыжным гонкам, посвященный памяти майора милиции Владимира Пименова

На турнир, посвященный памяти погибшего при исполнении служебного долга майора милиции Владимира Михайловича Пименова, в рабочем поселке Ермишь собрались более 100 спортсменов из разных районов области и соседних регионов. В соревнованиях приняли участие сотрудники регионального Управления МВД и Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Перед открытием турнира врио заместителя начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Вадим Иванович Черемисин, начальники территориальных органов внутренних дел Ермишинского и соседних районов возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и к памятнику майору милиции Владимиру Михайловичу Пименову, погибшему при исполнении служебного долга.

В церемонии открытия турнира приняли участие врио заместителя начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Вадим Иванович Черемисин, заместитель председателя Рязанской областной организации «Динамо» майор внутренней службы Андрей Викторович Волков, глава администрации Ермишинского муниципального района Юрий Николаевич Виноградов, начальники территориальных органов внутренних дел Ермишинского и соседних районов, спортсмены и любители спорта, школьники и местные жители.

Выступающие отметили, что майор милиции Владимир Михайлович Пименов с детства увлекался лыжными гонками и был настойчивым спортсменом, занимался физкультурой с детьми. После гибели Владимира Михайловича Пименова было принято решение, что организация и проведение традиционного открытого турнира по лыжным гонкам, посвященного его памяти, будет лучшим мемориалом для этого сотрудника. И вот уже более 20 лет подряд спортсмены выходят на старт трассы на Чудочкиной горе.

Сигналом для начала соревнований стал выстрел из стартового пистолета, который произвел врио заместителя начальника УМВД России по Рязанской области полковник полиции Вадим Иванович Черемисин. В ходе турнира было организовано несколько забегов, в которых соревновались участники разных возрастных категорий.

В этом году в соревнованиях участвовали 114 спортсменов, самому младшему участнику турнира было 9 лет, а самому старшему – 69 лет. Среди спортсменов, вышедших на лыжню, несколько мастеров спорта, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники, ветераны спорта и просто любители лыжных гонок.

Прибывших на соревнования ожидала полевая кухня от сотрудников тыла УМВД. Вкусная каша с тушенкой, пирожки и горячий чай подбодрили спортсменов и зрителей.

Церемонию награждения победителей и призеров соревнований провели представители руководства УМВД России по Рязанской области, руководства Рязанской областной организации «Динамо» и руководства администрации Ермишинского района.

Победителями и призерами стали:

Девушки 2005-2006 г.р., дистанция 10 км.

1 место – Рощина Арина, г.Выкса;

2 место – Гришина Ольга, СШ «Факел» р.п. Ермишь;

3 место – Нестерова Анастасия, СШ «Вымпел» г.Рязань;

Девушки 2007-2008 г.р., дистанция 3 км.

1 место – Щукин Анастасия, г.Кулебаки;

2 место – Сомкина Ксения, г.Кулебаки;

3 место – Филиппова Анастасия, СШ «Арена» р.п. Шилово;

Девушки 2009-2010 г.р., дистанция 3 км.

1 место – Ларькина Софья, СШ «Факел» р.п. Ермишь;

2 место – Енюшина Елена, СШ «Арена» р.п. Шилово;

3 место – Гладкова Александра, г.Кулебаки;

Юноши 2005-2006 г.р., дистанция 15 км.

1 место – Пасенко Михаил, г.Коломна;

2 место – Богданов Иван, СШ «Виктория» р.п. Кадом;

3 место – Суровин Борис, СШ «Алмаз» г.Рязань;

Юноши 2007-2008 г.р., дистанция 5 км.

1 место – Репин Георгий, СШ «Выксунец» г.Выкса;

2 место – Ведеев Кирилл, СШ «Выксунец» г.Выкса;

3 место – Рожов Герман, СШ «Выксунец» г.Выкса;

Юноши 2009-2010 г.р., дистанция 3 км.

1 место – Артамонов Андрей, СШ «Выксунец» г.Выкса;

2 место – Рассказов Даниил, СШ «Виктория» р.п. Кадом;

3 место – Ганькин Александр, СШ «Факел» р.п.Ермишь;

Женщины 2004-1993 г.р., дистанция 10 км.

1 место – Былинко Арина, СШ «Арена» р.п. Шилово;

2 место – Лавренова Дарья, СШ «Вымпел» г.Рязань;

3 место – Зайцева Вероника, Рязанский филиал Московского университета МВД России, г.Рязань;

Женщины 1992 г.р. и старше, дистанция 10 км.

1 место – Рожнова Наталья, г.Выкса;

2 место – Крюченкова Ирина, г.Касимов;

Мужчины 2004-1983 г.р., дистанция 15 км.

1 место – Андреев Сергей, УМВД России по Рязанской области, г.Рязань;

2 место – Фролов Александр, г.Выкса;

3 место – Гладков Сергей, г.Кулебаки;

Мужчины 1982-1973 г.р., дистанция 15 км.

1 место – Кулаков Андрей, УМВД России по Рязанской области;

2 место – Филькин Эдуард, УМВД России по Рязанской области, г.Рязань;

3 место – Тимошкин Александр, р.п.Ермишь;

Мужчины 1972-1963 г.р., дистанция 15 км.

1 место – Сучков Сергей, г.Коломна;

2 место – Романов Александр, г.Рязань;

3 место – Родионов Николай, г.Выкса;

Мужчины 1962 г.р. и старше, дистанция 15 км.

1 место – Куликов Сергей, г.Рязань;

2 место – Овчинников Сергей, р.п.Ермишь.

Всем призерам и победителям 21-ого турнира по лыжным гонкам, посвященного памяти погибшего при исполнении служебного долга майора милиции Владимира Пименова, вручили медали, дипломы и памятные подарки.

Рязанская областная организация «Динамо» провела среди участников соревнований лотерею, в которой призами стала спортивная форма и аксессуары, полезные для занятия спортом.

Турнир стал масштабным спортивным праздником. Организаторы ждут спортсменов и болельщиков на «Лыжню Пименова» в следующем году.