В поселениях Рязанской области прошли досрочные выборы

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В четырёх поселениях Рязанской области выбрали глав муниципальных образований. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Досрочные выборы главы муниципального образования состоялись в Котелинском (Кадомский район), Бобровинском (Кораблинский район), Рачатниковском (Михайловский район) и Алексеевском (Сараевский район) сельских поселениях Рязанской области.

В Кадомском районе в выборах приняли участие 4 кандидата (3 от партий, дин — самовыдвиженец). Явка избирателей составила 49,27%, выборы признали состоявшимися. Большинство голосов (76,30%) получил кандидат Василий Викторович Попов (партия «Единая Россия»).

В Кораблинском районе участвовали 3 кандидата (2-е от партий, один — самовыдвиженец). Явка составила 50,99%. С результатом 78,09% победила Светлана Викторовна Маслова (партия «Единая Россия»).

В Михайловском районе участниками стали 3 кандидата (2 от партий, один — самовыдвиженец). Явка составила 74,52%. Большинством голосов (94,44%) главой сельского поселения стал Евгений Григорьевич Масляев (партия «Единая Россия»).

В Сараевском районе Рязанской области в выборах приняли участие 2 кандидата от партий и один — самовыдвиженец. На выборы явились 84,25% избирателей. С результатом 93,50% победц одержала Людмила Алексеевна Волкова (партия «Единая Россия»).

На избирательных участках присутствовали наблюдатели и представители СМИ. Жалоб на ход голосования ни в Избирательную комиссию Рязанской области, ни в нижестоящие избирательные комиссии не поступало.