В понедельник в Рязани прогнозируют мокрый снег

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало прогноз погоды на понедельник, 14 октября. Согласно сообщениям синоптиков, в этот день может пойти мокрый снег.

Ожидается облачность с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днём пройдёт дождь. Местами обещают мокрый снег.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Порывы могут достигать 17 м/с.

Ночью столбики термометров могут колебаться от -4 до +1°С. Днём потеплеет от +4 до +9°С. Отметим, что 14 октября православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы, по народным поверьям, в этот день может выпадать первый снег.