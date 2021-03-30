В подпольной лаборатории под Рязанью обнаружили товара на 560 млн. рублей

Сотрудники ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России вместе с коллегами из УМВД и ФСБ Рязанской области, при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» пресекли деятельность лаборатории по производству нескольких видов синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Подпольная нарколаборатория работал в деревне Павелково Михайловского района. Наркотики оптом отправляли в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. В этих регионах силовики нашли и изъяли из тайников более 10 килограммов запрещённых веществ.

Следователи установили, что злоумышленники торговали своей продукцией в теневом сегменте интернета, соблюдая меры конспирации. Оперативникам удалось выйти на 21-летнего уроженца Тульской области. Автомобиль наркодиллера был остановлен, когда он ехал в Павелково. Во время личного досмотра при нём, а также в машине обнаружено несколько контейнеров с производным метилэфедрона массой 210 граммов.

В деревенском доме было найдено оборудование и более 110 килограммов сильнодействующих веществ и прекурсоров. Оперативники также изъяли 21 килограмм расфасованных для оптовой и розничной торговли наркотиков, более 250 килограммов наркосодержащей жидкости. На чёрном рынке этот товар можно было продать за 560 миллионов рублей.

Молодого человека взяли под стражу. Уголовное дело правоохранители возбудили по ч. 5 ст. 228.1., ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Устанавливаются все участники преступной группы.