В Подмосковном Солнечногорске мужчина убил мать, после чего погиб в перестрелке с Росгвардией

В городе Солнечногорск в Московской области 53-летний местный житель Владислав Шарков, по предварительным данным, убил собственную мать. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам Росгвардии и был смертельно ранен, сообщает “Ъ” со ссылкой на местный следственный отдел ГСУ СКР.

По данным правоохранителей, ночью 21 ноября мужчина выпивал вместе с сожительницей в частном доме. Во время застолья они поссорились, и Владислав направился к своей матери.

Предположительно, сначала он избил женщину, сломав ей ногу, а затем задушил полиэтиленовым пакетом. После чего поджег дом.

Однако на этом мужчина не остановился. Он взял охотничье ружьё и направился обратно к своей сожительнице. Женщина отказала, после чего нападавший начал стрелять в дверь и по окнам. По данным “Mash”, было произведено около 10 выстрелов.

На место происшествия выехали силовики. Увидев их, Шарков открыл огонь, затем сел в автомобиль Ford и попытался уехать, стреляя на ходу. Однако иномарку удалось заблокировать. Выскочив, злоумышленник продолжил стрелять. Сотрудники Росгвардии открыли ответный огонь, в результате чего мужчина получил смертельное ранение.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело.